лента новостей

12:26

Цыганков забил 10-й гол в еврокубках и 65-й в клубной карьере

12:24

Тер Штеген: У Динамо было слишком много моментов, с этим надо что-то делать

11:55

Челси — Ренн 3:0 Видео голов и обзор матча

11:40

"У Барселоны есть вратарь, пора собирать команду, а Динамо могло напомнить 1997 год", — реакция СМИ и болельщиков на матч киевлян против "блауграна"

11:33

Хаверц пропустил матч против Ренна из-за коронавируса

11:23

Пирло: Мне не понравилось, как действовал Ювентус против Ференцвароша

10:59

Ребров: Я расстроен результатом матча с Ювентусом, мы его не заслужили

10:53

Нещерет вошел в тройку по количеству сейвов за матч в истории Лиги чемпионов

10:21

Луческу: Я абсолютный противник VAR

09:58

Лейпциг — ПСЖ 2:1 Видео голов и обзор матча