Челси — Ренн 3:0 Видео голов и обзор матча

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Челси в родных стенах обыграл Ренн.
Таким образом, лондонцы заработали семь очков после трех туров, а у французов в активе один балл.
Челси — Ренн 3:0
Голы: Вернер, 10 (пен), 41 (пен), Абрахам, 50
Челси: Менди, Зума, Джеймс, Чилуэлл (Эмерсон, 63), Тиаго Силва (Рюдигер, 68), Канте (Ковачич, 63), Маунт, Жоржиньо, Зиех (Хадсон-Одои, 75), Абрахам (Жиру, 63), Вернер.
Ренн: Гомис, Агерд, Далберт, Да Сильва, Траоре, Бурижо, Леа Силики (Трюффер, 46), Терье (Доку, 62), Нзонзи (Гренье, 62), Гбоо (Дель Кастийо, 62), Гирасси (Юну, 76).
Предупреждения: Канте, Зиех, Жоржиньо, Ковачич — Далберт, Дель Кастийо.
Удаление: Далберт, 40