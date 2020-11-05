Лейпциг — ПСЖ 2:1 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги чемпионов.

В поединке третьего тура Лиги чемпионов Лейпциг сумел в родных стенах добыть волевую победу у ПСЖ.

По итогам тура, "быки" занимают второе место в квартете, а парижане третье.

Лейпциг - ПСЖ 2:1

Голы: Нкунку, 42, Форсберг, 57 — Ди Мария, 6

РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Упамекано, Конате — Мукиеле (Хенрихс, 64), Нкунку, Айдара (Адамс, 74), Анхелиньо — Ольмо (Поульсен, 64), Форсберг (Клюйверт, 76), Забитцер (Кампль, 90).

ПСЖ: Навас — Флоренци (Рафинья, 84), Данилу, Кимпембе, Кюрзава (Баккер, 73) — Эррера, Маркиньос, Гуйе — Ди Мария, Сарабия (Керер, 73), Кин

Предупреждения: Упамекано, Конате — Кимпембе, Гуйе, Кюрзва.

Удаления: Гуйе, 69, Кимпембе, 90+5

На 16-й минуте Ди Мария не реализовал пенальти (вратарь).