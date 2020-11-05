Определились претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Четыре футболиста сразятся за награду.

Официальный сайт УЕФА огласил имена игроков, которые претендуют на звание лучшего по итогам третьего тура Лиги чемпионов — ими стали Диогу Жота, Эрлинг Холанд, Юсеф Эн-Несири и Алассан Плеа.

Напомним, Жота вышел в стартовом составе Ливерпуля на матч против Аталанты, сумев отметиться тех-триком, а "красные" обыграли соперника суммарно со счетом 5:0.

Плеа, в свою очередь, забил трижды в поединке против Шахтера, который завершился со счетом 6:0 в пользу Боруссии М.

Эн-Несири сделал дубль в составе Севильи, благодаря чему нервионы вырвали победу у Краснодара (3:2). Холанд отметился двумя голами против Брюгге, чем помог Боруссии Д добыть три очка (3:0).