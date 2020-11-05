лента новостей

08:41

Севилья — Краснодар 3:2 Видео голов и обзор матча

08:19

Куман: Может, Барселона заслуживала меньшего, но мы выиграли

07:52

Луческу: Мы показали хорошую игру, я ею очень доволен

07:23

Брюгге — Боруссия Д 0:3 Видео голов и обзор матча

07:00

Барселона — Динамо. Наши оценки

06:52

Цыганков: Если бы мы использовали еще хотя бы один свой момент, могли бы увезти одно очко из Барселоны

06:29

Андриевский: Я получил удовольствие от матча

01:56

Нещерет — лучший игрок матча между Динамо и Барселоной по версии WhoScored

01:33

Луческу: Динамо заслуживало как минимум ничью в матче с Барселоной

01:19

Ференцварош — Ювентус 1:4 Видео голов и обзор матча