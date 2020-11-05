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24 ноября
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Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
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-
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-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Севилья — Краснодар 3:2 Видео голов и обзор матча

05 ноября 2020

Севилья — Краснодар 3:2 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги чемпионов.

В поединке третьего тура Лиги чемпионов Севилья совершила камбэк в меньшинстве против Краснодара.

Таким обзаром, нервионцы находятся на втором месте группы, имея 7 очков в активе.

Севилья - Краснодар 3:2
Голы: Ракитич, 42, Эн-Несири, 69, 72 — Сулейманов, 17, Берг (пен), 21

Севилья: Вацлик, Кунде (Оскар Родригес, 34), Эскудеро (Акунья, 34), Диего Карлос, Навас, Жордан (Эн-Несири, 60), Ракитич, Гудель, Окампос, Мунир (Фернандо, 60), де Йонг (Рекик, 83).

Краснодар: Сафонов, Чернов, Рамирес (Сорокин, 46), Мартынович, Панталеао, Газинский, Уткин (Вандерсон, 75), Сабуа (Сперцян, 34; Классон, 65), Ольссон, Сулейманов, Берг.

Предупреждения: Оскар Родригес, Кунде — Сперцян, Панталеао, Берг.

Удаление: Навас, 45

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