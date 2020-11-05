Брюгге — Боруссия Д 0:3 Видео голов и обзор матча

В поединке третьего тура Лиги чемпионов Боруссия Д легко на выезде разобралась с Брюгге, забив три безответных гола.
Таким образом, "шмели" занимают первое место в квартете, а бельгийцы — четвертые.
Брюгге — Боруссия Д 0:3
Голы: Азар, 14, Холанд, 18, 32
Брюгге: Миньйоле — Мата, Дели, Коссуну, Соболь, Датта — Вормер (Баланта, 71), Ванакен (Схрейверс, 85), Риц — Ланг (де Кателаере, 76), Деннис (Кременчик, 85).
Боруссия Д: Бюрки — Геррейро, Аканджи, Делейни (Беллингем, 72), Менье (Морей, 84) — Витсель, Дауд — Рейна (Пасслак, 77), Брандт (Ройс, 72), Азар — Холанд (Рейньер, 85).