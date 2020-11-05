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-
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-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
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-
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-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Брюгге — Боруссия Д 0:3 Видео голов и обзор матча

05 ноября 2020

Брюгге — Боруссия Д 0:3 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги чемпионов.

В поединке третьего тура Лиги чемпионов Боруссия Д легко на выезде разобралась с Брюгге, забив три безответных гола.

Таким образом, "шмели" занимают первое место в квартете, а бельгийцы — четвертые.

Брюгге — Боруссия Д 0:3
Голы: Азар, 14, Холанд, 18, 32

Брюгге: Миньйоле — Мата, Дели, Коссуну, Соболь, Датта — Вормер (Баланта, 71), Ванакен (Схрейверс, 85), Риц — Ланг (де Кателаере, 76), Деннис (Кременчик, 85).

Боруссия Д: Бюрки — Геррейро, Аканджи, Делейни (Беллингем, 72), Менье (Морей, 84) — Витсель, Дауд — Рейна (Пасслак, 77), Брандт (Ройс, 72), Азар — Холанд (Рейньер, 85).

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