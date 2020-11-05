Севилья вдесятером совершила невероятный камбэк и обыграла Краснодар

Российский клуб потерпел поражение, имея преимущество в два мяча.

Севилья принимала на своем поле Краснодар в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

К 21-й минуте "быки" обыгрывали хозяев со счетом 2:0. Хотя Ракитичу удалось сократить отставание перед перерывом, удаление Хесуса Наваса значительно уменьшило шансы Севильи отыграться в этом матче.

Впрочем, красная карточка Наваса и преимущество в счете, пусть и минимальное, не помогли Краснодару сохранить победный для себя результат. Во втором тайме Эн-Несири оформил дубль и принес Севильи непростые и волевые три очка.

Севилья - Краснодар 3:2

Голы: Ракитич, 42, Эн-Несири, 69, 72 — Сулейманов, 17, Берг (пен), 21

Севилья: Вацлик, Кунде (Оскар Родригес, 34), Эскудеро (Акунья, 34), Диего Карлос, Навас, Жордан (Эн-Несири, 60), Ракитич, Гудель, Окампос, Мунир (Фернандо, 60), де Йонг (Рекик, 83).

Краснодар: Сафонов, Чернов, Рамирес (Сорокин, 46), Мартынович, Панталеао, Газинский, Уткин (Вандерсон, 75), Сабуа (Сперцян, 34; Классон, 65), Ольссон, Сулейманов, Берг.

Предупреждения: Оскар Родригес, Кунде — Сперцян, Панталеао, Берг.

Удаление: Навас, 45