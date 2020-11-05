Лейпциг добыл волевую победу над ПСЖ

Подопечные Нагельсманна набрали три очка в непростом матче.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка третьего тура Лиги чемпионов отправился в гости к Лейпцигу. Обе команды уже знали, что Манчестер Юнайтед сенсационно уступил Башакшехиру, а потому победа в этом матче вновь делала триумфатора претендентом на первое место в квартете.

С первых минут команды задали высокий темп, а игра проходила на половине поля Лейпцига, что достаточно быстро привело к первому взятию ворот в матче. Кин отдал "тонкий" пас на Ди Марию, а тот протолкнул мяч мимо голкипера. 0:1. Парижане получили важное преимущество и не останавливались, пытаясь забить еще, пока соперник не собрался с мыслями.

Подопечные Томаса Тухеля получили хороший шанс после игры рукой от Упамекано в штрафной площади, но Ди Мария не смог переиграть Гулачи ударом с "точки". Отметим, что "быкам" постоянно приходилось обороняться, а парижане с завидной регулярностью взламывали оборону соперника. Особенно стоит выделить Кина, который цеплялся за все мячи.

Подопечные Нагельсманн смогли отодвинуть игру от своих ворот лишь к концу первой половины игры и восстановили паритет - Анхелиньо отдал скрытую передачу на Нкунку, а тот пробил точно в угол. 1:1. Француз забил гол в ворота своей бывшей команды. Отдыхать команды ушли при равном счете на табло.

В начале второго тайма Лейпциг очень активно прессинговал и мог забить на 53-й минуте, когда Форсберг качнул соперника и пробил выше ворот из неплохой позиции. Тем не менее, позже швед голом отметился. Форсберг реализовал одиннадцатиметровый удар после игры рукой от Кимпембе в своей штрафной площади.

В середине второго тайма у Пари Сен-Жермен еще прибавилось проблем. Гуйе получил повторное предупреждение и покинул поле досрочно. Тухель пытался повлиять на игру своей команды посредством замен. Его подопечные организовали финальный штурм, но ничем стоящим он не увенчался. Свисток арбитра зафиксировал победу Лейпцига.

Лейпциг - ПСЖ 2:1

Голы: Нкунку, 42, Форсберг, 57 — Ди Мария, 6

РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Упамекано, Конате — Мукиеле (Хенрихс, 64), Нкунку, Айдара (Адамс, 74), Анхелиньо — Ольмо (Поульсен, 64), Форсберг (Клюйверт, 76), Забитцер (Кампль, 90).

ПСЖ: Навас — Флоренци (Рафинья, 84), Данилу, Кимпембе, Кюрзава (Баккер, 73) — Эррера, Маркиньос, Гуйе — Ди Мария, Сарабия (Керер, 73), Кин

Предупреждения: Упамекано, Конате — Кимпембе, Гуйе, Кюрзва.

Удаления: Гуйе, 69, Кимпембе, 90+5

На 16-й минуте Ди Мария не реализовал пенальти (вратарь).