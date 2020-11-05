Дубль Холанда принес Боруссии победу над Брюгге

Дортмундцы на выезде обыграли соперника.

В рамках третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов Брюгге дома уступил Боруссии из Дортмунда (0:3)

Первый гол пришел уже на 14 минуте. Торган Азар подобрал мяч в штрафной хозяев и расстрелял вратаря, отправив мяч по центру ворот.

Через четыре минуты счет стал 0:2. Холанд получил передачу от партнера и добил его уже в пустые ворота.

На 32-й минуте дортмундцы сделали счет совсем неприличным. После отличного паса от Дауда, Геррейро ворвался в штрафную и отдал на Холанда, которому оставалось лишь пробить по пустым воротам.

Во втором тайме Брюгге имел несколько моментов чтобы сократить отставание в счете, но не смог реализовать их.

Брюгге — Боруссия Д 0:3

Голы: Азар, 14, Холанд, 18, 32

Брюгге: Миньйоле — Мата, Дели, Коссуну, Соболь, Датта — Вормер (Баланта, 71), Ванакен (Схрейверс, 85), Риц — Ланг (де Кателаере, 76), Деннис (Кременчик, 85).

Боруссяи Д: Бюрки — Геррейро, Аканджи, Делейни (Беллингем, 72), Менье (Морей, 84) — Витсель, Дауд — Рейна (Пасслак, 77), Брандт (Ройс, 72), Азар — Холанд (Рейньер, 85).