Суперсейв Нещерета посла удара Месси со штрафного

Юный голкипер демонстрирует высокий уровень игры против Барселоны.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона принимает на своем поле киевское Динамо. Место в воротах "бело-синих" занял молодой вратарь Руслан Нещерет, который неоднократно спасал свою команду от пропущенного мяча в этом матче.

Так, на 58-й минуте 18-летний украинец помешал нападающему Барселоны Лионелю Месси записать на свой счет дубль, когда парировал опаснейший удар аргентинца со штрафного.

А вот на 45-й минуте Руслан Нещерет не позволил отличиться взятием ворот Ансу Фати:

Напомним, матч Барселона – Динамо стартовал сегодня, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.