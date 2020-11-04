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-
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-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
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-
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-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Суперсейв Нещерета посла удара Месси со штрафного

04 ноября 2020

Руслан Нещерет, ФК Динамо Киев

Юный голкипер демонстрирует высокий уровень игры против Барселоны.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона принимает на своем поле киевское Динамо. Место в воротах "бело-синих" занял молодой вратарь Руслан Нещерет, который неоднократно спасал свою команду от пропущенного мяча в этом матче.

Так, на 58-й минуте 18-летний украинец помешал нападающему Барселоны Лионелю Месси записать на свой счет дубль, когда парировал опаснейший удар аргентинца со штрафного.

А вот на 45-й минуте Руслан Нещерет не позволил отличиться взятием ворот Ансу Фати:

Напомним, матч Барселона – Динамо стартовал сегодня, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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