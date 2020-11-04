Месси забил с пенальти пять голов подряд

Аргентинец реализовал одиннадцатиметровый в матче с Динамо.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона принимает на своем поле киевское Динамо.

Уже на 5-й минуте встречи "сине-гранатовые" вышли вперед, когда Лионель Месси успешно реализовал пенальти.

Отметим, что последние пять голов звездный аргентинец записал на свой счет благодаря одиннадцатиметровым, четыре из которых в футболке Барселоны, а один — за сборную Аргентины.

С игры в официальных турнирах Месси забивал еще в прошлом сезоне, когда в рамках 38-го тура Ла Лиги оформил дубль в ворота Алавеса.

Напомним, матч Барселона – Динамо стартовал сегодня, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.