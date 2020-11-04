Локомотив Москва
1
Атлетико
1
03 ноября
19:55
Шахтер
0
Боруссия М
6
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
2
Бавария
6
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
3
Интер
2
03 ноября
22:00
Порту
3
Марсель
0
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
03 ноября
22:00
Аталанта
0
Ливерпуль
5
03 ноября
22:00
Зенит
1
Лацио
1
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
2
Манчестер Юнайтед
1
04 ноября
19:55
Челси
2
Ренн
0
04 ноября
22:00
Севилья
0
Краснодар
2
04 ноября
22:00
Брюгге
0
Боруссия Д
3
04 ноября
22:00
Барселона
1
Динамо Киев
0
04 ноября
22:00
Ференцварош
0
Ювентус
1
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
0
ПСЖ
1
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Нещерет дебютировал в Лиге чемпионов против Барселоны

04 ноября 2020

Руслан Нещерет, ФК Динамо Киев

18-летний голкипер появился в стартовом составе Динамо в рамках третьего тура группового этапа еврокубка.

Молодой вратарь Динамо Руслан Нещерет дебютировал в Лиге чемпионов в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу доверил 18-летнему украинцу место в стартовом составе, поскольку Георгий Бущан и Денис Бойко оказались в списке тех футболистов Динамо, которые сдали положительный тест на коронавирус.

Отметим, что уже на 5-й минуте поединка Нещерет мог спасти Динамо от пропущенного мяча, однако Лионель Месси не оставил шансов юному голкипера и успешно реализовал пенальти.

Напомним, матч Барселона – Динамо стартовал сегодня, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Команды
Сюжет
 
 Rambler's Top100