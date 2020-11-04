Нещерет дебютировал в Лиге чемпионов против Барселоны

18-летний голкипер появился в стартовом составе Динамо в рамках третьего тура группового этапа еврокубка.

Молодой вратарь Динамо Руслан Нещерет дебютировал в Лиге чемпионов в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу доверил 18-летнему украинцу место в стартовом составе, поскольку Георгий Бущан и Денис Бойко оказались в списке тех футболистов Динамо, которые сдали положительный тест на коронавирус.

Отметим, что уже на 5-й минуте поединка Нещерет мог спасти Динамо от пропущенного мяча, однако Лионель Месси не оставил шансов юному голкипера и успешно реализовал пенальти.

Напомним, матч Барселона – Динамо стартовал сегодня, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.