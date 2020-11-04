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-
24 ноября
22:00
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-
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-
24 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
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Аякс
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Шабанов сыграет левого защитника в матче против Барселоны

04 ноября 2020

Артем Шабанов, фото ФК Динамо Киев

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют каталонская Барселона и киевское Динамо.

Уже в скором времени не будет практического смысла иметь построение догадок о том, как сыграет свой гостевой матч против каталонской Барселоны в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо. Обойма Мирчи Луческу серьезно пострадала из-за коронавируса COVID-19, а также дисквалификации Сергея Сидорчука, поэтому в столиц Каталонии отправлялось серьезно ослабленный, но от того еще более злой по-спортивному, состав вице-чемпиона Украины.

Разумеется, не обошлось и без интересных тренерских решений относительно стартового состава в таких условиях. Артем Шабанов сыграет на позиции левого защитника, в то время как фланги полузащиты образуют Цыганков и Родригес, а Шепелев расположится в центральной зоны. Опорная зона Динамо останется за Андриевским.

У Барселоны были проблемы на позиции центрального защитника, где в предстоящей игре предстоит сыграть Серхио Бускетсу. В то же время, Марк-Андре тер Штеген вернулся в рамку ворот, а Антуан Гризманн возглавит атаку.

Барселона: тер Штеген — Дест, Пике, Бускетс, Альба — Пьянич, де Йонг — Месси, Педри, Фати — Гризманн.

Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Брайтвейт, Дембеле, Пуч, Ленгле, Тринкан, Роберто, Фирпо.

Динамо: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов — Андриевский — Цыганков, Буяльский, Шепелев, Родригес — Супряга.

Запасные: Игнатенко, Моргун, Вербич, де Пена, Леднев, Клейтон, Русин, Сирота.

Матч Барселона — Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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