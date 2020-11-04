лента новостей

19:05

Хендерсон и Ван де Беек сыграют с первых минут против Башакшехира

15:08

"Весной у Шахтера будет новый тренер", — реакция СМИ и болельщиков на матч "горняков" против Боруссии

14:17

Барселона — Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

14:05

Шахтер во втором матче кряду провалился в атаке: анализ поражения от Боруссии

13:19

Барселона огласила заявку на матч с Динамо

12:53

Барселона — Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

12:02

Виллаш-Боаш: Мы здесь и делаем дерьмо

11:24

Малиновский и Сапата — лучшие игроки Аталанты в матче против Ливерпуля по версии WhoScored

11:10

Индзаги: Извините, я бы хотел быть в Санкт-Петербурге со всеми своими людьми

09:47

Пятов: Поражения — часть футбола