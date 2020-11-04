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-
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-
04 ноября
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Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Хендерсон и Ван де Беек сыграют с первых минут против Башакшехира

04 ноября 2020

Хендерсон и Ван де Беек сыграют с первых минут против Башакшехира

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед отправился в гости к Истанбулу.

Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в стартовом составе Хендерсону, Туанзебе и Ван де Бееку.

Истанбул Башакшехир: Гюнок — Рафаэль, Шкртел, Епуряну, Болинголи — Алексич, Кахведжи, Эзкан — Тюрюч, Вишча, Ба.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Магуайр, Туанзебе, Шоу — Мата, ван де Беек, Матич, — Бруну Фернандеш — Рашфорд, Мартиаль.

Матч Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед начнется в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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