Хендерсон и Ван де Беек сыграют с первых минут против Башакшехира

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед отправился в гости к Истанбулу.
Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в стартовом составе Хендерсону, Туанзебе и Ван де Бееку.
Истанбул Башакшехир: Гюнок — Рафаэль, Шкртел, Епуряну, Болинголи — Алексич, Кахведжи, Эзкан — Тюрюч, Вишча, Ба.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Магуайр, Туанзебе, Шоу — Мата, ван де Беек, Матич, — Бруну Фернандеш — Рашфорд, Мартиаль.
Матч Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед начнется в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.