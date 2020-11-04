Гвардиола: Нам нужно было забивать больше

Испанский наставник английского Манчестер Сити методом "кнута и пряника" оценил игру своей команды в матче с Олимпиакосом.

Третий тур Лиги чемпионов для Манчестер Сити ознаменовался очередным добытым успехом в рамках текущей международной кампании. "Горожане" уверенно возглавили квартет C, добыв свою третью победу на групповой стадии в домашней игре против Олимпиакоса (3:0). Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола в привычном для себя критичном стиле прошелся по игре своих подопечных, а его слова привел официальный сайт клуба.

"Мы упустили возможность забить больше голов, поэтому мы должны закончить игру. При 1:0 игра открыта, создавались моменты у чужих ворот, — сокрушается испанский специалист, — Когда мы забили второй, игра была окончена. Последний пас и завершающий удар долгое время не были на достойном уровне, но в целом первая половина и последние 15 минут были действительно хорошими. То, как мы играли, создавали шансы, нам нужно было забивать больше".

Гвардиола отдельно отметил факт возвращения Габриэля Жезуса в основную обойму. Бразилец оформил свой гол на 81-й минуте, а наставник отреагировал на его игру следующим образом: "Конечно, было важно, что он вернулся. Это хорошие новости, особенно для нападающего, забившего блестящий гол. Я доволен большей частью игры и счастлив, что Габриэль вернулся".

Не забыл испанец упомянуть и о своем соотечественнике Ферране Торресе: "Он снова сыграл очень хорошо. Это был блестящий гол (удар на 12-й минуте — ред.). Он очень хорошо двигался с мячом и без него. Он растет, он уже забил много голов, и мы довольны его игрой".

Неожиданно, но следующей темой для беседы стала погода в Манчестере: "Я видел прогноз, и в Манчестере будет светить солнце. У футболистов будет восстановление, выходной, а затем два дня". Разумеется, Гвардиола говорил об этом не просто так, а в контексте предстоящего противостояния с Ливерпулем на Этихад уже в ближайшие выходные.

"У нас есть два дня на подготовку к Ливерпулю, но сейчас самое время насладиться этой победой, положением в таблице и двигаться вперед. Всегда по ходу моей карьеры у вас есть четыре дня между играми, так что завтра и в четверг у игроков будет выходной, чтобы они были дома с семьей. В Премьер-лиге осталось всего шесть-семь игр до конца года, и у нас есть много матчей, которые нужно сыграть, и одна игра осталась до международного перерыва", — очертил планы команды на ближайшее будущее наставник.

Матч Манчестер Сити — Ливерпуль состоится 8 ноября. Начало в 18:30 по киевскому времени.