Зидан: Не сомневаюсь, что Рамос останется в Реале

Менеджер доволен формой футболиста.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высказал свое мнение об игре против Интера (3:2), отметив роль Серхио Рамоса.

"Я не сомневаюсь, что он останется. Рамос наш лидер, и, конечно, мы любим его всегда

"Чем больше мы сможем удивлять наших соперников, тем лучше. Они знают, что делают, у них четко определенная философия, и они извлекли из этого максимальную пользу. Это хороший результат и три очка в группе, которая для нас начала казаться сложной", — сказал Зидан Movistar.

Напомним, Рамос в поединке против итальянцев забил свой сотый гол за Реал, опередив тем самым легендарных игроков "бланкос".