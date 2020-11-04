Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете Н.

В третьем раунде группового этапа Лиги чемпионов в квартете Н состоятся встречи турецкого Истанбула против Манчестер Юнайтед и немецкого Лейпцига против ПСЖ.

Истанбур Башакшехир — Манчестер Юнайтед

Среда, 4 ноября, 19:55. Фатих Терим Башакшехир, Станбул. Давиде Масса (Италия) — главный арбитр встречи.

Истанбул к поединку против Манчестер Юнайтед подходит в роли аутсайдера. Команда в двух стартовых матчах не сумела набрать ни одного очка. Первый поединок турецкий клуб проиграл Лейпцигу (2:0), а во второй встрече, с таким же счетом, уступил французскому ПСЖ. Несмотря на это команда Окана Бурука будет бороться за три очка, ведь только такой результат дает им право рассчитывать на борьбу за выход из группы.

Манчестер Юнайтед прилетел в столицу Турции лишь с мыслью о победе. Еще бы, первые два матча команда выиграла, причем у непростых соперников. В первой игры был повержен ПСЖ (1:2), а во втором матче подопечные Оле Гуннара Сульшера не заметили Лейпциг (5:0). Последние неудачи МЮ в АПЛ должны сподвигнуть команду к победам на европейской арене, и матч против Истанбула не должен стать исключением.

Ориентировочные составы

Истанбул Башакшехир: Гюнок — Рафаэль, Шкртел, Епуряну, Болинголи — Топал, Кахведжи, Текдемир — Тюрюч, Вишча, Ба.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Фред, ван де Беек, — Бруну Фернандеш, Рашфорд, Мартиаль.

Не сыграют: Жуниор — Байи, Теллес, Лингард, Джонс

прогноз 0:2

РБ Лейпциг — ПСЖ

Среда, 4 ноября, 22:00. Ред Булл Арена, Лейпциг. Шимон Мачиняк (Польша) — главный арбитр матча.

Центральный матч группы состоится в Германии, где Лейпциг примет ПСЖ. Обе команды подходят к игре в одинаковом положении. Лейпциг в первом матче против Истанбула добыл победу (2:0), а во втором туре понес сокрушительное поражение от Манчестер Юнайтед (5:0). Этот результат — не отражение игры команды, которая всеми силами будет цепляться за победу в предстоящем противостоянии.

ПСЖ, в свою очередь, еще до начала группового этапа являлся одним из фаворитов на победу в турнире. Чтобы подтверждать свое реноме, команде Тухеля просто необходимо обыгрывать на выезде Лейпциг, ведь в двух турах у парижан всего три очка. В первом туре они уступили МЮ (1:2), а следом обыграли Истанбул (2:0). Настрой у команды Тухеля боевой, а победа, возможно, еще больше поднимет настроение Неймару и компании.

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Упамекано, Хальстенберг — Забитцер, Нкунку, Хайнрихс, Ангелиньо — Ольмо, Форсберг, Поульсен.

ПСЖ: Навас — Флоренци, Данило, Кимпембе, Кюрзава — Эррера, Маркиньос, Рафинья — Ди Мария, Сарабия, Кин

Не сыграют: Клостерманн, Лаймер, Хартманн — Бернат, Верратти, Дракслер, Мбаппе, Неймар, Летелье