Малиновский остался на скамейке на матч против Ливерпуля

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, в котором сыграют бергамаская Аталанта и Ливерпуль.

Во вторничной части поединков третьего тура Лиги чемпионов УЕФА есть достаточно много противостояний с эффектными заголовками. Одним из таких является игра в Бергамо, где местная Аталанта будет принимать английский Ливерпуль.

Действующие чемпионы Англии выйдут на поле с Рисом Уильямсом в центре обороны, у которого будет непростая задача — заменить Вирджила ван Дейка на этой позиции. Также, на вершине тройки атаки "красных" стоит отметить выход Диогу Жоты.

От Джан Пьеро Гасперини мы так и не дождались появления украинского полузащитника Руслана Малиновского с первых минут, несмотря на его роскошную прошлую игру в Серии А на минувших выходных против Кротоне (2:1). На левом фланге центральной линии у Аталанты сыграет Мохика, а Паломино дополнит тройку в обороне вместо Ромеро. В атаке — пара форвардов Муриэль — Сапата.

Аталанта: Спортьелло — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, Пашалич, Фройлер, Мохика — Гомес — Муриэль, Сапата.

Запасные: Росси, Голлини, Ламмерс, Ромеро, Малиновский, Депаоли, Пессина, Руджери, Скальвини, Миранчук, Иличич, Траоре.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Р. Уильямс, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Жота, Мане.