Нагельсманн: Давление — это привилегия. Это означает, что на кону стоит что-то серьезное

Немецкий тренер дал комментарий перед матчем против ПСЖ.

Ближайшие два поединка Лиги чемпионов РБ Лейпциг проведет против ПСЖ. Юлиан Нагельсманн рад тому, что будет большое давление.

"Две игры с ПСЖ я могу сравнить с двухматчевым противостоянием в плей-офф. Нам просто нужно взять в этих поединках больше очков, чем наш соперник. Так что четыре очка будут очень хорошим результатом.



В Лиге чемпионов не так просто исправиться за плохие результаты, как в чемпионате страны, где играется 34 тура. Мы действительно под серьезным давлением. Но давление — это привилегия. Это означает, что на кону стоит что-то серьезное. Если бы было не так, то было бы слишком скучно.

Мбаппе и Неймар не смогут выйти на поле, и для нас это не самые плохие новости. Это выдающиеся футболисты, и с ними в составе ПСЖ был бы значительно сильнее. Но тут я должен сказать, что и мы были бы сильнее, если бы могли рассчитывать на всех своих игроков", — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Матч Лейпциг — ПСЖ состоится в среду, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.