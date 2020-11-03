Луческу: Все говорят о Барселоне и Ювентусе, но Ференцварош тоже силен

Наставник Динамо высказался о целях команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Динамо встретится с Барселоной в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу высказался о шансах "бело-синих" на успех на европейской арене в нынешнем сезоне, учитывая, что помимо каталонцев соперниками по группе стали Ювентус и Ференцварош.

"Не забывайте, что Динамо не играло в группе несколько лет. За это время клуб потерял много квалифицированных игроков, футболистов национальных сборных. Их места заняли молодые ребята. Поэтому моя главная цель — создать команду, наладить игру и уже после этого добиваться результатов".

"В футболе невозможно получить результат сразу, чудес не бывает. В Динамо есть группа талантливых игроков, но не слишком опытных. Они не так уж много выступали за сборные или в еврокубках. Для многих все это в новинку, ведь среди наших соперников такие гранды, как Барселона и Ювентус".

"Стоит уважать и Ференцварош. Все говорят о Барсе и Юве, но венгерский клуб тоже силен. В этой стране много инвестируют в спорт, особенно в футбол. Президент Венгрии сам играет в футбол. Я вижу, что сборная показывает хорошие результаты, а Ференцварош покупает качественных легионеров", — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Барселона – Динамо состоится на Камп Ноу в среду, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.