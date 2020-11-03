Куман: Коронавирус в Динамо? У Шахтера тоже было много потерь, но они обыграли Реал

Наставник Барселоны высказался о следующем матче Лиги чемпионов против Динамо.

Динамо встретится с Барселоной в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. В преддверии этого матча у ряда футболистов киевского клуба выявили заражение коронавирусом, однако главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман надеется, что поединок все-таки состоится.

"Будут ли играть завтра Месси и тер Штеген? Посмотрим. Будем принимать решение завтра утром. Мы ожидаем увидеть соперника, который усложнит нам жизнь".



"Знаем, что у Динамо проблемы из-за коронавируса. И это очень непросто. Сегодня они сдали тест и мы должны дождаться результатов. Я не знаю правил УЕФА, но надеюсь, что игра состоится. Многие игроки Динамо заразились и это влияет на качество их команды. Хотя, у Шахтера тоже было много потерь, но они обыграли Реал. Это нужно уважать".



"Наша цель такая же, как и всегда — это победа. У нас 6 очков и мы хотим продолжать в том же духе", — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, матч Барселона – Динамо состоится на Камп Ноу в среду, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.