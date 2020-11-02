Конте: Мог возглавить Реал, но отклонил их предложение

Специалист мог поработать в "королевском клубе".

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал предстоящий поединок против мадридского Реала в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Реал — сильный клуб. Он создан для того, чтобы побеждать в Лиге чемпионов. Там играют футболисты, которые уже выигрывали этот турнир несколько раз. Нам предстоит сыграть против команды, которая непонятно как уступила Шахтеру и вырвала ничью в матче с Боруссией М".

"Мы должны будем терпеть в некоторых моментах. Однако мы приехали, чтобы поставить свою игру. Мы не будем играть как боксер, который зажимается в угол, в надежде потрясти соперника одним ударом. Да, мы много забиваем в текущем сезоне, но можем больше. Игроки Интера тренируются, чтобы наладить игру впереди".

Также Конте признался, что однажды мог возглавить Реал, и не исключил, что в будущем примет мадридский клуб.

"Однажды я мог возглавить Реал и даже был близок к этому, но отказался принять их предложение. Возможно, еще не пришло подходящее время. Сейчас я сосредоточен на Интере, и хочу сделать тут важный проект", — цитирует Конте Football Italia.

Отметим, матч Реал — Интер состоится третьего ноября на Сантьяо Бернабеу. Начало встречи — в 22:00.