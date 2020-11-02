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-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
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-
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-
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-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
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Конте: Мог возглавить Реал, но отклонил их предложение

02 ноября 2020

АНТОНИО КОНТЕ, GETTY IMAGES

Специалист мог поработать в "королевском клубе".

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал предстоящий поединок против мадридского Реала в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Реал — сильный клуб. Он создан для того, чтобы побеждать в Лиге чемпионов. Там играют футболисты, которые уже выигрывали этот турнир несколько раз. Нам предстоит сыграть против команды, которая непонятно как уступила Шахтеру и вырвала ничью в матче с Боруссией М".

"Мы должны будем терпеть в некоторых моментах. Однако мы приехали, чтобы поставить свою игру. Мы не будем играть как боксер, который зажимается в угол, в надежде потрясти соперника одним ударом. Да, мы много забиваем в текущем сезоне, но можем больше. Игроки Интера тренируются, чтобы наладить игру впереди".

Также Конте признался, что однажды мог возглавить Реал, и не исключил, что в будущем примет мадридский клуб.

"Однажды я мог возглавить Реал и даже был близок к этому, но отказался принять их предложение. Возможно, еще не пришло подходящее время. Сейчас я сосредоточен на Интере, и хочу сделать тут важный проект", — цитирует Конте Football Italia.

Отметим, матч Реал — Интер состоится третьего ноября на Сантьяо Бернабеу. Начало встречи — в 22:00.

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