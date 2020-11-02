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-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
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-
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-
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-
04 ноября
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Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
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-
04 ноября
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Зидан: Маленьких клубов больше нет, каждый может победить каждого

02 ноября 2020

getty images

Главный тренер мадридцев дал комментарий перед матчем с Интером.

Реал сразится с Интером в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Зинедин Зидан ждет, что матч будет сродни финалу.

"Игроки, которые здесь, всегда хотят творить историю. Азар, Бензема и Асенсио очень важны, и я уверен, что они сыграют важные роли. Я знаю, что нам нужно что-то изменить в команде, но я вижу, что все хотят победить, и это очень хорошо для тренера.

Мы знаем соперника. Это сложная игра, потому что это хорошая команда, очень физически сильная, которая тоже играет в хороший футбол. Это будет еще одна тяжелая игра для нас. Это финал, и мы будем относиться к нему именно так.

Мы хотим получить три очка. В прошлом году мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы этого всегда хотим. Это на мой взгляд, игроки того же мнения. Это будет сложно, и нам придется сражаться. Много. Но мы будем бороться за победу.

Маленьких клубов больше нет, каждый может победить каждого.  Поэтому каждый раз, когда мы побеждаем, мы должны быть счастливы", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Отметим, матч Реал — Интер состоится третьего ноября. Начало встречи — в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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