Зидан: Маленьких клубов больше нет, каждый может победить каждого

Главный тренер мадридцев дал комментарий перед матчем с Интером.

Реал сразится с Интером в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Зинедин Зидан ждет, что матч будет сродни финалу.

"Игроки, которые здесь, всегда хотят творить историю. Азар, Бензема и Асенсио очень важны, и я уверен, что они сыграют важные роли. Я знаю, что нам нужно что-то изменить в команде, но я вижу, что все хотят победить, и это очень хорошо для тренера.

Мы знаем соперника. Это сложная игра, потому что это хорошая команда, очень физически сильная, которая тоже играет в хороший футбол. Это будет еще одна тяжелая игра для нас. Это финал, и мы будем относиться к нему именно так.

Мы хотим получить три очка. В прошлом году мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы этого всегда хотим. Это на мой взгляд, игроки того же мнения. Это будет сложно, и нам придется сражаться. Много. Но мы будем бороться за победу.

Маленьких клубов больше нет, каждый может победить каждого. Поэтому каждый раз, когда мы побеждаем, мы должны быть счастливы", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Отметим, матч Реал — Интер состоится третьего ноября. Начало встречи — в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.