Гвардиола: Мы все еще можем не пройти квалификацию в Лигу чемпионов

Менеджер высказался об игре против Олимпиакоса.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал будущий поединок Лиги чемпионов против Олимпиакоса.

"У нас есть большая вероятность, что нам не удастся пройти квалификацию, — но если мы наберем девять очков, то почти достигнем цели. Нам понадобится еще одно очко, еще одна победа, чтобы пройти квалификацию".

"Дома нужно побеждать, нужно быть осторожным. Нам будет противостоять Олимпиакос. Они смогли обыграть Марсель дома. Мы должны хорошо подготовиться, а после этого у нас будет время подготовиться к игре против Ливерпуля", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее испанский специалист дал свою оценку минимальной победе в АПЛ против Шеффилд Юнайтед.