Манчестер Юнайтед поиздевался над Лейпцигом

"Красные дьяволы" набрали максимальное количество очков в Лиге чемпионов после двух туров.

Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Лейпциг в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

После гостевой победы над ПСЖ, "красные дьяволы" стремились продолжить свой успех уже в поединке с "быками", что у них успешно удалось.

Подопечные Солскьяера отправили в ворота Лейпцига пять безответных мячей, чего оказалось более чем достаточно, чтобы записать на свой счет очередные три очка.

Манчестер Юнайтед — РБ Лейпциг 5:0

Гол: Гринвуд, 21, Рашфорд, 76, 78, 90+2, Мартиаль, 86

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака (Туанзебе, 81), Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Погба (Кавани, 81), ван де Бек (Бруну Фернандеш, 68), Матич (Мактомини, 63), Гринвуд (Рэшфорд, 63), Мартиаль.

РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрихс (Забитцер, 63), Конате, Упамекано, Анхелиньо, Ольмо, Нкунку (Серлот, 65), Форсберг, Кампль (Клюйверт, 76), Хальстенберг, Поульсен.

Предупреждения: Матич — Хенрихс, Клюйверт, Забитцер