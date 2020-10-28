Зубков ассистировал Нгуену в матче против Динамо

Украинский хавбек сократил отставание Ференцвароша в поединке с киевской командой.

Ференцварош принимает на своем поле Динамо в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

По итогам первого тайма, подопечные Мирчи Луческу имели преимущество в счете в два мяча, однако после перерыва венгерскому клубу удалось сократить отставание.

На 59-й минуте украинец Александр Зубков отдал результативную передачу на Токмака Нгуена, который точным ударом поразил ворота Дениса Бойко.

Отметим, что для Зубкова этот ассист стал дебютным в групповом этапе Лиги чемпионов, а Бойко пропустил гол в своем первом матче основной части еврокубка.

Напомним, что следить за ходом поединка Ференцварош — Динамо вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.