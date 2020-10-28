Харатин "привез" пенальти в ворота Ференцвароша

Ференцварош принимает на своем поле Динамо в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Первый гол в этом матче пришелся на 28-ю минуту, когда Виктор Цыганков успешно реализовал пенальти и вывел киевский клуб вперед.
Отметим, что причиной назначенного одиннадцатиметрового стало нарушение полузащитника Ференцвароша Игоря Харатина в собственной штрафной. Вдобавок, украинец заработал желтую карточку.
Напомним, что следить за ходом поединка Ференцварош — Динамо вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.