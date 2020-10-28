Коутиньо не поможет Барселоне в матче против Динамо — Goal

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо не сможет выходить на поле как минимум до середины ноября. Об этом сообщает Goal, ссылаясь на предоставленную информацию медицинским персоналом сборной Бразилии.
По информации источника, 28-летний хавбек травмировал подколенное сухожилие, из-за чего тренерский штаб Селесао на ноябрьские поединки сборной вынужден Лукаса Пакета из Лиона.
Ожидается, что Коутиньо будет полностью готов к матчу десятого тура испанской Ла Лиги против мадридского Атлетико, проведение которого запланировано на 22 ноября. Таким образом, бразилец также пропустит матчи с Ювентусом и Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов, но ко второй встрече с киевлянами он должен быть полностью готов.
Напомним, что следующим испытанием для Динамо в Лиги чемпионов станет гостевая встреча с Ференцварошем, которая начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. Следить за ходом этого поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.