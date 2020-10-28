Фати начнет матч против Ювентуса на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура Лиги чемпионов между туринским Ювентусом и Барселоной.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман решил оставить в запасе одного из лидеров команды Анссумане Фати, который начнет матч против Ювентуса на скамейке запасных. Место в стартовом составе досталось Усману Дембеле. Также в основу вернулся Антуан Гризманн, который заменит травмированного Филиппе Коутиньо.

Ювентус: Щесны — Демирал, Бонуччи, Данило — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Кулусевски — Кьеза, Мората, Дибала

Запасные: Буффон, Пинсольо, Артур, Рэмси, Маккенни, Бернардески, Де Винтер, Фработта, Портанова, Риччо

Барселона: Нето — Роберто, Араухо, Ленгле, Альба — Пьянич, де Йонг — Гризманн, Педри, Дембеле — Месси

Запасные: Пенья, Арнау, Дест, Бускетс, Аленья, Брайтвейт, Пуч, Тринкан, Фати, Фирпо

Матч Ювентус — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.