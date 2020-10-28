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Боруссия М
-
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
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-
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Фати начнет матч против Ювентуса на скамейке запасных

28 октября 2020

анссумане фати, getty images

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура Лиги чемпионов между туринским Ювентусом и Барселоной.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман решил оставить в запасе одного из лидеров команды Анссумане Фати, который начнет матч против Ювентуса на скамейке запасных. Место в стартовом составе досталось Усману Дембеле. Также в основу вернулся Антуан Гризманн, который заменит травмированного Филиппе Коутиньо.

Ювентус: Щесны — Демирал, Бонуччи, Данило — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Кулусевски — Кьеза, Мората, Дибала

Запасные: Буффон, Пинсольо, Артур, Рэмси, Маккенни, Бернардески, Де Винтер, Фработта, Портанова, Риччо

Барселона: Нето — Роберто, Араухо, Ленгле, Альба — Пьянич, де Йонг — Гризманн, Педри, Дембеле — Месси

Запасные: Пенья, Арнау, Дест, Бускетс, Аленья, Брайтвейт, Пуч, Тринкан, Фати, Фирпо

Матч Ювентус — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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