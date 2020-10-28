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-
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-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
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-
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-
04 ноября
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Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
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-
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Попов заменит Миколенко в центре обороны Динамо в матче против Ференцвароша

28 октября 2020

Денис Попов, фото ФК Динамо Киев

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют венгерский Ференцварош и киевское Динамо.

Во втором туре Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо будет стараться исправить ситуацию в турнирной таблице, которая сложилась после поражения подопечных Мирчи Луческу в стартовой игре против туринского Ювентуса. Вице-чемпиону Украины из-за заражения коронавирусом COVID-19 не смогли помочь в предстоящей игре голкипер Георгий Бущан и номинальный левый защитник Виталий Миколенко, поэтому их место в стартовом составе было передано в распоряжение Денису Бойко и Денису Попову соответственно.

У соперников киевлян, который в первом туре на выезде проиграли каталонской Барселоне (1:5), наблюдаются сразу три изменения в стартовом составе. Сергей Ребров обновил фланги обороны, а в линию полузащиты выпустил Сомалию, который в игре против "блаугранас" вышел на замену лишь к 63-й минуте.

Ференцварош: Дибус — Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер — Сомалия, Шигер, Харатин — Зубков, Исаэл, Нгуэн.

Запасные: Богдан, Банки, Фримпонг, Мак, Ботко, Батурина, Двали, Боли, Ляйдуни.

Динамо: Бойко — Кендзера, Забарный, Попов, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Запасные: Нещерет, Бэлуцэ, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуэлунд.

Матч Ференцварош — Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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