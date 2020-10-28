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-
03 ноября
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-
Бавария
-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00

Боруссия М — Реал 2:2 Видео голов и обзор матча

28 октября 2020

twitter.com/realmadrid

Представляем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

Подопечные Зинедина Зидана избежали поражения от "жеребят", забив дважды в концовке поединка (2:2).


Боруссия М — Реал 2:2
Голы: Тюрам, 33, 58 — Бензема, 87, Каземиро, 90+3

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль (Вольф, 79), Тюрам (Херрманн, 71) — Плеа (Эмболо, 79)

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 71) — Асенсио (Родриго, 84), Бензема, Винисиус (Азар, 70)

Предупреждения: Штиндль, Бенсебаини, Нойхаус — Каземиро

 
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