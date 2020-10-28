Боруссия М — Реал 2:2 Видео голов и обзор матча

Подопечные Зинедина Зидана избежали поражения от "жеребят", забив дважды в концовке поединка (2:2).
Боруссия М — Реал 2:2
Голы: Тюрам, 33, 58 — Бензема, 87, Каземиро, 90+3
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль (Вольф, 79), Тюрам (Херрманн, 71) — Плеа (Эмболо, 79)
Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 71) — Асенсио (Родриго, 84), Бензема, Винисиус (Азар, 70)
Предупреждения: Штиндль, Бенсебаини, Нойхаус — Каземиро