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-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
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-
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-
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-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
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-
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Порту добился 100-й победы в рамках Лиги чемпионов

28 октября 2020

Настрой игроков Порту перед матчем Лиги чемпионов, Getty Images

"Драконы" имеют все шансы догнать извечного конкурента в лице лиссабонской Бенфики уже в этой еврокубковой кампании.

Португальский Порту в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА проводил домашнее противостояние против греческого Олимпиакоса, с которым, вместе с английским Манчестер Сити и французским Марселем, составляет квартет C. Подопечные Сержиу Консейсау одержали закономерную победу над соперниками за счет голов от Фабио Виейра и Сержиу Оливейра в начале и конце поединка (2:0) соответственно.

Примечательным стал тот факт, что данный успех стал для "драконов" историческим — клуб добыл сотую победу в наиболее престижном турнире Старого Света, став девятым по счету с подобным достижением среди всех участников в истории состязания, согласно информации от OPTA.

В подобной "элитной" кампании ранее забронировал себе место еще один клуб из Португалии, который также является и принципиальным соперником Порту на внутренней арене — лиссабонская Бенфика, которая с тех пор достигла показателя в 104 победы. "Орлы" в этом сезоне довольствуются лишь участием в Лиге Европы УЕФА, поэтому "драконы" имеют все шансы догнать оппонентов уже по окончанию группового раунда.

Свой следующий матч в рамках Лиги чемпионов УЕФА португальский Порту проведет 3 ноября, в домашних условиях сразившись с явным аутсайдером квартета — французским Марселем.

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