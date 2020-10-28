Порту добился 100-й победы в рамках Лиги чемпионов

"Драконы" имеют все шансы догнать извечного конкурента в лице лиссабонской Бенфики уже в этой еврокубковой кампании.

Португальский Порту в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА проводил домашнее противостояние против греческого Олимпиакоса, с которым, вместе с английским Манчестер Сити и французским Марселем, составляет квартет C. Подопечные Сержиу Консейсау одержали закономерную победу над соперниками за счет голов от Фабио Виейра и Сержиу Оливейра в начале и конце поединка (2:0) соответственно.

Примечательным стал тот факт, что данный успех стал для "драконов" историческим — клуб добыл сотую победу в наиболее престижном турнире Старого Света, став девятым по счету с подобным достижением среди всех участников в истории состязания, согласно информации от OPTA.

В подобной "элитной" кампании ранее забронировал себе место еще один клуб из Португалии, который также является и принципиальным соперником Порту на внутренней арене — лиссабонская Бенфика, которая с тех пор достигла показателя в 104 победы. "Орлы" в этом сезоне довольствуются лишь участием в Лиге Европы УЕФА, поэтому "драконы" имеют все шансы догнать оппонентов уже по окончанию группового раунда.

Свой следующий матч в рамках Лиги чемпионов УЕФА португальский Порту проведет 3 ноября, в домашних условиях сразившись с явным аутсайдером квартета — французским Марселем.