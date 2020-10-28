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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
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-
04 ноября
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-
ПСЖ
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04 ноября
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Пепе провел 100 матчей в Лиге чемпионов

28 октября 2020

Пепе, Getty Images

Защитник Порту Пепе сравнялся с Андреем Шевченко.

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Олимпиакоса защитник Порту Пепе провел сотый матч в самом престижном клубном турнире Европы — сообщил официальный Твиттер УЕФА.

37-летний защитник, выступавший в Лиге чемпионов за Порту, Реал и Бешикташ, поднялся на 40-е место в списке "гвардейцев" турнира, сравнявшись по количеству матчей с Андреем Шевченко.

Рекордсменом турнира является Икер Касильяс (177 матчей), а из действующих футболистов более 100 матчей сыграли Криштиану Роналду (170), Лионель Месси (144), Серхио Рамос (124), Джанлуиджи Буффон (123), Карим Бензема (121), Златан Ибрагимович (119), Жерар Пике (117), Томас Мюллер (116), Серхио Бускетс (114), Мануэль Нойер (112), Сеск Фабрегас и Тони Кроос (оба — по 104).

Источник: Официальный сайт УЕФА

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