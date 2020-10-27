Атлетико вырвал победу у Зальцбурга в ярком матче

"Матрасники" и "быки" выдали огненный поединок.

Атлетико и Зальцбург в первом тайме обменялись голами благодаря точным ударам Льоренте и Собослаи. Во втором тайме гости неожиданно вырвались вперед после гола Бериши, но Жоау Фелиш тут же счет сравнял.

Атлетико в конце встречи побежал забивать победный гол и своего добился. И снова Фелиш! 3:2 — сложная победа команды Симеоне.

Атлетико — РБ Зальцбург 3:2

Голы: Льоренте, 29, Фелиш, 52, 85 — Собослаи, 40, Бериша, 47

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди (Эрмосо, 82) — Корреа, Льоренте, Эррера (Торрейра, 82), Коке — Суарес (Лемар, 82), Фелиш

РБ Зальцбург: Станкович — Кристенсен, Рамальо, Вебер (Онгюэн, 64), Ульмер — Мвепу, Камара, Юнузович (Ашимеру, 63), Собослаи — Дака (Койта, 30, Окафор, 84), Бериша

Предупреждения: Льоренте — Рамальо, Вебер