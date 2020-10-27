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-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
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Атлетико вырвал победу у Зальцбурга в ярком матче

27 октября 2020

Атлетико вырвал победу у Зальцбурга в ярком матче

"Матрасники" и "быки" выдали огненный поединок.

Атлетико и Зальцбург в первом тайме обменялись голами благодаря точным ударам Льоренте и Собослаи. Во втором тайме гости неожиданно вырвались вперед после гола Бериши, но Жоау Фелиш тут же счет сравнял.

Атлетико в конце встречи побежал забивать победный гол и своего добился. И снова Фелиш! 3:2 — сложная победа команды Симеоне.

Атлетико — РБ Зальцбург 3:2
Голы: Льоренте, 29, Фелиш, 52, 85 — Собослаи, 40, Бериша, 47

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди (Эрмосо, 82) — Корреа, Льоренте, Эррера (Торрейра, 82), Коке — Суарес (Лемар, 82), Фелиш

РБ Зальцбург: Станкович — Кристенсен, Рамальо, Вебер (Онгюэн, 64), Ульмер — Мвепу, Камара, Юнузович (Ашимеру, 63), Собослаи — Дака (Койта, 30, Окафор, 84), Бериша

Предупреждения: Льоренте — Рамальо, Вебер

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