Васкес — в основе Реала на матч против Боруссии М

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура Лиги чемпионов между Боруссией Менхенгладбах и мадридским Реалом.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан отказался от идеи с задействованием левого защитника Ферлана Менди на правом фланге обороны. Эту позицию займет Лукас Васкес. Помимо изменения на правом фланге защиты, французский специалист не стал менять победный состав, одолевший Барселону.

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль, Тюрам — Плеа

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос — Асенсио, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Азар, Модрич, Марсело, Йович, Иско, Родриго, Сантос

Матч Боруссия М — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.