Солскьяер: Цель МЮ — заработать 10 очков как можно быстрее

Норвежец рассказал о предстоящем поединке.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился ожиданиями от матча с Лейпцигом в Лиге чемпионов.

"В каждом матче мы ищем возможность заработать три очка. В группе с четырьмя командами 10 очков для выхода должно хватить. Наша цель – заработать 10 очков как можно быстрее.

Мы находимся в особых условиях и будем проводить матчи каждые два-три дня до конца сезона. Конечно, игроки будут приветствовать каждую возможность отдохнуть. Не хочется подвергать игроков опасности, мы должны беспокоиться о парнях.

Лейпциг с каждым сезоном развивается. У них молодой и интересный тренер, за которым интересно наблюдать. Они могут играть в разных стилях, но мы намерены создать им проблемы и решить те, которые они создадут нам", – приводит слова Солскьяера официальный сайт УЕФА.

Матч Манчестер Юнайтед – Лейпциг состоится на Олд Траффорд в среду, 28 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.