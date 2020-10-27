Дентиньо получил травму в матче с Интером

Бразилец повредился в начале поединка с "нерадзурри".

Полузащитник Шахтера Дентиньо получил повреждение во встрече с Интером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В начале поединка бразильский хавбек потянул заднюю поверхность бедра и не смог продолжить поединок. На 14-й минуте вместо него на поле вышел Тайсон.

Степень серьезности травмы Дентиньо и его сроки восстановления станут известны после прохождения медобследования.

К середине первого тайма счет в матче Шахтер – Интер 0:0. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.