Фавр: У всех очень плотный календарь, но для Боруссии Д практически ничего не изменилось

Немецкий специалист поделился ожиданиями от встречи с питерцами.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр рассказал о предстоящем матче с Зенитом во второму туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Считаю, что Зенит потерпел совершенно необязательное поражение от Брюгге. Он создал несколько стопроцентных моментов для взятия ворот, доказав, что является очень опасным соперником.

Конечно, сейчас у всех очень плотный календарь матчей, но для нас практически ничего не изменилось. Хотя у тех наших футболистов, которые еще и играют за свои сборные, вообще не было времени на отдых.

У каждого футболиста бывают не самые удачные периоды. Летом о Джейдоне Санчо было слишком много разговоров, и это тоже могло повлиять на игрока. Но, повторюсь, ни один футболист не может находиться на пике формы целый год, это просто невозможно", – приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА.

Матч Боруссия – Зенит состоится в Дортмунде в среду, 28 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.