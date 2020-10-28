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-
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-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
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-
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-
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-
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Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
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-
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Фавр: У всех очень плотный календарь, но для Боруссии Д практически ничего не изменилось

28 октября 2020

Люсьен Фавр, Getty Images

Немецкий специалист поделился ожиданиями от встречи с питерцами.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр рассказал о предстоящем матче с Зенитом во второму туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Считаю, что Зенит потерпел совершенно необязательное поражение от Брюгге. Он создал несколько стопроцентных моментов для взятия ворот, доказав, что является очень опасным соперником.

Конечно, сейчас у всех очень плотный календарь матчей, но для нас практически ничего не изменилось. Хотя у тех наших футболистов, которые еще и играют за свои сборные, вообще не было времени на отдых.

У каждого футболиста бывают не самые удачные периоды. Летом о Джейдоне Санчо было слишком много разговоров, и это тоже могло повлиять на игрока. Но, повторюсь, ни один футболист не может находиться на пике формы целый год, это просто невозможно", – приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА.

Матч Боруссия – Зенит состоится в Дортмунде в среду, 28 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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