Данило: Против Барселоны готов показать максимум

Бразилец рассказал о предстоящей встрече с каталонцами.

Защитник Ювентуса Данило поделился своими ожиданиями от матча с Барселоной во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мне нравится, как мы играем. Мы подолгу контролируем мяч, так что нет никаких проблем. Не знаю, как будет завтра, но я готов показать максимум. Надо быть быстрыми и не терять концентрацию.

Мы на правильном пути. Это одни из лучших матчей, в которых можно участвовать. На любой команде сказалось бы отсутствие Криштиану, но мы верим в себя ", – приводит слова Данило официальный сайт УЕФА.

Матч Ювентус – Барселона состоится в Турине в среду, 28 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.