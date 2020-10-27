Каштру оставил в силе "мадридский" состав в матче против Интера

Второй тур Лиги чемпионов УЕФА из числа представителей Украины в данном турнире начнет первым донецкий Шахтер. Коллектив Луиша Каштру будет принимать на поле столичного НСК Олимпийский своего главного обидчика прошлого сезона Лиги Европы — миланский Интер.
"Горняки" предстанут перед соперником в том же самом составе, что и проводили успешную игру против мадридского Реала (3:2). А у подопечных Конте стоит отметить возвращение в "старт" Бастони в тройку центральных защитников, а также появление Эшли Янга в левом фланге полузащиты, который сумел оправиться после перенесенного коронавируса COVID-19.
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Марлос, Соломон, Тете — Дентиньо.
Запасные: Пятов, Шевченко, Матвиенко, Витао, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Вакула, Сиприано, Болбат, Судаков, Вьюнник.
Интер: Ханданович — Д`Амброзио, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Янг — Лукаку, Мартинес.
Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккья, Перишич, Эриксен, Дармиан, Моретти, Найнгголан, Веццони, Бонфанти, Пинамонти.
Матч Шахтер — Интер начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.