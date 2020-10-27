Каштру оставил в силе "мадридский" состав в матче против Интера

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сыграют донецкий Шахтер и миланский Интер.

Второй тур Лиги чемпионов УЕФА из числа представителей Украины в данном турнире начнет первым донецкий Шахтер. Коллектив Луиша Каштру будет принимать на поле столичного НСК Олимпийский своего главного обидчика прошлого сезона Лиги Европы — миланский Интер.

"Горняки" предстанут перед соперником в том же самом составе, что и проводили успешную игру против мадридского Реала (3:2). А у подопечных Конте стоит отметить возвращение в "старт" Бастони в тройку центральных защитников, а также появление Эшли Янга в левом фланге полузащиты, который сумел оправиться после перенесенного коронавируса COVID-19.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Марлос, Соломон, Тете — Дентиньо.

Запасные: Пятов, Шевченко, Матвиенко, Витао, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Вакула, Сиприано, Болбат, Судаков, Вьюнник.



Интер: Ханданович — Д`Амброзио, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Янг — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккья, Перишич, Эриксен, Дармиан, Моретти, Найнгголан, Веццони, Бонфанти, Пинамонти.



Матч Шахтер — Интер начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.