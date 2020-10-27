Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч против Марселя

У украинца есть шанс сыграть против "провансальцев".

Во вторник, 27-го октября, состоится поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити сыграет против Марселя.

Официальный сайт "горожан" опубликовал заявку на матч, в которую попал защитник Александр Зинченко, который недавно восстановился после повреждения.

Вратари: Эдерсон, Зак Стеффен, Скотт Карсон.

Защитники: Джон Стоунз, Рубен Диаш, Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт, Жоау Кансело, Эрик Гарсия, Тейлор Харвуд-Беллис.

Полузащитники: Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Фил Фоден, Феликс Нмеча, Томми Дойл, Адриан Бернабе, Кол Палмер.

Нападающие: Рахим Стерлинг, Ферран Торрес.

Матч Марсель — Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.