Лига чемпионов. Группа С. Накануне

Football.ua анонсирует поединки Лиги чемпионов.

В рамках поединков второго тура группового этапа Лиги чемпионов Порту сыграет с Олимпиакосом, а Марсель примет в родных стенах Манчестер Сити.

1 Манчестер Сити 1 1 0 0 2 1 3 2 Олимпиакос 1 1 0 0 1 0 3 3 Порту 1 0 0 1 1 2 0 4 Марсель 1 0 0 1 0 1 0



Порту — Олимпиакос

Вторник, 27 октября, 22:00, Драгау. Главный арбитр — Даниэль Зиберт (Германия)

Порту провел очень неоднозначный матч в первом туре Лиги чемпионов. Команда Консейсау на выезде уступила Манчестер Сити, при этом забив первый гол во встрече, да и в целом "драконы" неплохо смотрелись на фоне "горожан", которые далеки от своей оптимальной формы. Несмотря на поражение, Порту, вероятно, все еще можно считать фаворитами на второе место в группе.

Олимпиакос великолепно стартовал в Лиге чемпионов. Греки в очной дуэли обыграли прямого конкурента за второе-третье место — Марсель. Минимальная победа, без сомнений, добавит мотивации Олимпиакосу и накануне поединка против Порту. Более того, если грекам удастся обыграть португальцев на выезде, то это будет серьезной заявкой на еврокубковую весну.

Кто же фаворит? Вероятно, преимущество, хоть и небольшое, стоит отдать "драконам". Домашний статус поединка и неплохой футбол в игре против Манчестер Сити может вселять оптимизм в сердца поклонников Порту накануне игры против не самого грозного оппонента.

Ориентировочный состав:

Порту: Марчесин — Сануси, Пепе, Мбемба, Сарр — Диас, Оливейру, Виейра, Урибе, Корона — Марега

Олимпиакос: Са — Рафинья, Семеду, Ба, Холебас — Фортунис, Мвила, Вальбуэна, Бухалакис, Масурас — Эль-Араби

Не сыграют: Маркано, Мбайе — Камара, Кейперс, Силва

прогноз 1:1

Марсель — Манчестер Сити

Вторник, 27 октября, 22:00, Велодром. Главный арбитр — Тобиас Штилер (Германия)

Сити едет во Францию укреплять свое лидерство в группе. Мало у кого есть сомнения касательно того, что именно коллектив Гвардиолы выйдет из квартета с первого места, но чтобы не создавать себе проблемы на финише группового этапа, "горожанам" важно уже в ближайших поединках набирать максимум очков. К слову, Сити сыграют с Марселем впервые в своей истории.

Марсель плохо начал турнир, и каковы шансы, что "провансальцы" сумеют поправить свою турнирную ситуацию в игре против Сити — вопрос открытый. Шансы, без сомнений, есть, учитывая то, что "горожане" в АПЛ допускают осечки, демонстрируя не самый яркий атакующий футбол. С другой стороны, неудачи в чемпионате могут послужить дополнительной мотивацией для англичан, чтобы стать на победные рельсы.

Конечно, Манчестер Сити фаворит противостояния. Вероятно, шансы Марселя заключаются в удаче и не самой надежной защите соперника, которая, к примеру, в АПЛ пропустила уже 8 голов. Тем не менее, если "горожане" потеряют очки на Велодроме, то разговоры о том, что англичане столкнулись с кризисом не будут безосновательны.

Ориентировочный состав:

Марсель: Манданда — Амави, Балерди, Альваро, Сакаи — Гуйе, Камада, Ронжье, Кюзанс — Товен, Бенедетто

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Гарсия, Диаш, Уокер — Кюндоган, Родри, Фоден — Стерлинг, Агуэро, Марез

Не сыграют: Фернандиньо, Жезус, Менди