Консейсау: Мне нужно поучиться у Гвардиолы, как давить на судей

Менеджер раскритиковал поведение наставника Сити.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау прокомментировал поведение менеджера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы.

"Мне нужно многому научиться у Гвардиолы, в том, как он оказывает давление на судей, разговаривает с игроками соперника. Он — фантастический пример. Я должен этому научиться. Мы были ангелами по сравнению с ним

"Он говорил о нашей стране, Португалии, используя ужасные слова. Отношение Гвардиолы было крайне неприятным", — приводит слова тренера Goal.

Напомним, в очном противостоянии в рамках Лиги чемпионов Манчестер Сити добыл волевую победу над Порту.