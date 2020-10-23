Корниенко: Дебют против Реала в Лиге чемпионов — каждый мальчишка об этом мечтает

Украинский игрок поделился эмоциями после победы над "сливочными".

Защитник Шахтера Виктор Корниенко прокомментировал победу над мадридским Реалом (3:2) в стартовом туре Лиги чемпионов.

"Какие эмоции? Дебют против Реала в Лиге чемпионов – каждый мальчишка об этом мечтает. Просто супер, эмоции положительные. До сих пор не могу понять, что это случилось.

Первый гол? Я просто получил мяч. Не было мандража быстро отдать передачу, хотел сам попробовать, увидел пространство, взял на себя, обыграл и отдал голевую передачу.

Могли ли представить победу до матча? Конечно, могли. Я сразу говорил, что мы победим и прилетим с тремя очками.

Мы – одна семья, мы играли за отсутствующих ребят, чувствовали их поддержку. Можно сказать, они были с нами. Мы показали свой футбол, ничего нового. Отмечать не будем, потому что это только начала, а впереди у нас важная игра с Ворсклой", – рассказал Корниенко в комментарии пресс-службе клуба.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 6 поединков в футболке "горняков", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Корниенко стал лучшим игроком Шахтера в сентябре по версии болельщиков.