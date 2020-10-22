Динамо и Шахтер — одни из лучших по проценту точных передач в первом туре Лиги чемпионов

Украинским клубам удалось опередить по данному показателю Манчестер Сити, Баварию, ПСЖ и ряд других клубов.

Завершился первый тур группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которого киевское Динамо уступило на своем поле Ювентусу (0:2), а донецкий Шахтер сенсационно обыграл в гостях Реал (3:2).

По данным официального сайта УЕФА, украинские команды стали одними из лучших по проценту точных передач в минувшем туре еврокубка. Этот показатель у Динамо и Шахтера одинаковый — 87%, но киевляне опередили "горняков" на одну позиции за счет большего количества точных передач.

Таким образом, украинским клубам удалось попасть в топ-10 по данному статистическому показателю, опередив Манчестер Сити, Пари Сен-Жермен и Баварию, но уступив Барселоне, Ювентусу, Реалу, Ференцварошу и дортмундской Боруссии.