Гюндоган: У Манчестер Сити есть определенные проблемы

Хавбек поведал, что мешает его команде выступать лучше.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган прокомментировал победу команды в матче Лиги чемпионов против Порту.

"Если честно, у нас сейчас проблемы. Фернандиньо вышел на замену и покинул поле. У нас есть игроки, играющие на разных, не на родных, позициях. Я не на 100 процентов готов тоже, потому что у меня был коронавирус".

"Это вызов для нас в этом сезоне, он не закончится еще некоторое время. Пепу не составит труда выбрать стартовый состав, потому что игроки будут уставать", — сказал Гюндоган BT Sport.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно Сити может приобрести форварда Барселоны Лионеля Месси.