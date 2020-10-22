Тете и Мората борются за звание игрока тура в Лиге чемпионов

УЕФА назвал четверку футболистов, из которой фанатам предлагается выбрать лучшего в первом туре.

Хавбек Шахтера Тете вошел в число претендентов на звание Игрока тура в Лиге чемпионов. Он забил в ворота Реала сам, а также отдал ассист на Манора Соломона. Официальный сайт УЕФА указывает бразильцу две результативных передачи – после его прострела мяч в свои ворота отправил Рафаэль Варан.

Конкурирует с Тете другой футболист, чью игру на этой неделе увидели много украинских болельщиков – злой гений Динамо Альваро Мората. Дубль испанца принес Ювентусу победу в Киеве (2:0).

Такой же результат показал и другой испанец – левый защитник РБ Лейпциг Анхелиньо. Он забил оба гола в матче "красных быков" против Истанбул Башакшехир (2:0).

И наконец, вингер Баварии Кингсли Коман тоже оформил дубль – в ворота Атлетико, а его команда выиграла 4:0.

Проголосовать за лучшего игрока недели можно на официальном сайте УЕФА.