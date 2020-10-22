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-
27 октября
22:00
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-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
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Marca: Только двое игроков Реала сыграли лучше Трубина и Дентиньо

22 октября 2020

Дентиньо, ФК Шахтер

Испанское издание оценило действия футболистов в поединке между "королевским клубом" и "горняками".

Издание Marca выставило оценки игрокам матча Реал – Шахтер. Традиционно они поданы в виде звезд.

Игру Рафаэля Варана, Рафаэля Милитана, Марсело, Луки Йовича и Родриго Гоэса издание посчитало настолько плохой, что не поставило им ни одной звезды. Вышедшие на замену у Шахтера Георгий Судаков (86 минута), Витао (90+1) и Богдан Вьюнник (90+3) попросту не успели наработать на оценку.

По одной звезде получили двое игроков Шахтера, Анатолий Трубин и Дентиньо. Среди футболистов Реала таких семеро: Ферлан Менди, Каземиро, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Лишь двое исполнителей мадридцев получили высшие для их команды в этой игре две звезды – Тибо Куртуа и Лука Модрич. У Шахтера такую оценку получили Додо, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Майкон и Марлос. Двух звезд удостоился и арбитр матча Срджан Йованович.

А вот лучшими футболистами матча, по мнению Marca, стали Маркос Антонио, Тете и Манор Соломон – всем им поставили по три звезды.

На Football.ua доступны видео голов и обзор матча Реал – Шахтер (2:3).

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