лента новостей

00:03

Ливерпуль минимально обыграл Аякс

00:02

Аталанта разгромила Мидтьюлланд

23:56

Боруссия М упустила гостевую победу в матче с Интером

23:50

Бавария расправилась с Атлетико

23:33

Каштру: Реал мог обыграть и раздавить нас, но люди должны проявлять уважение к Шахтеру

23:28

Зидан: Полностью беру на себя ответственность. Я что-то не так сделал

23:13

Винисиус: Мы не выполнили установку тренера на игру с Шахтером

22:58

Модрич: Шахтер — хорошая команда, мы не недооценивали их

22:57

Каштру: В Шахтере нет отдельных имен — есть одна команда

22:41

Реал проиграл семь из восьми последних матчей без Рамоса в ЛЧ