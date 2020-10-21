Боруссия М упустила гостевую победу в матче с Интером

Завершился поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Интер принимал на своем поле гладбахскую Боруссию.
Самые интересные события встречи происходили во второй половине встречи, когда команды устроили голевую перестрелку.
Казалось, что гол Хофманна на 84-й минуте станет для немецкого клуба победным, однако спустя несколько минут Лукаку записал на свой счет дубль и спас для Интера ничью.
Интер — Боруссия М 2:2
Голы: Лукаку, 49, 90 — Бенсебайни (пен.), 63, Хофманн, 84
Интер: Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Коларов, Дармиан, Перишич (Бастони, 79), Видаль, Эриксен (Брозович, 79), Барелла, Санчес (Мартинес, 46), Лукаку.
Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Бенсебайни, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Штиндль, 90), Тюрам, Эмболо (Херрманн, 75).
Предупреждения: Д`Амброзио, де Врей, Ханданович — Крамер.