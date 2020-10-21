Реал пропустил три гола в первом тайме Лиги чемпионов впервые с 2005 года

Шахтер разгромил мадридский гранд по итогам первого тайма.

Шахтер начал свой еврокубковый сезон гостевым поединком против мадридского Реала, который проходит в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По итогам первого тайма, команды ушли на перерыв при счете 3:0 в пользу "горняков". Интересно, что в последний раз Реал пропускал три мяча в первой половине матча Лиги чемпионов в сентябре 2005 года.

Тогда мадридский гранд встречался с Лионом, а авторами голов стали Джон Карью, Жуниньо и Сильвен Вильтор. Со счетом 3:0 в пользу "ткачей" тот поединок так и завершился.

Напомним, что матч Реал – Шахтер начался сегодня в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция игры.