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-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
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-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
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Киммих вернулся в основу Баварии на матч против Атлетико

21 октября 2020

Йосуа Киммих, Getty Images

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы A, в котором сыграют мюнхенская Бавария и мадридский Атлетико.

Пока полным ходом идут первые два поединка среды в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в первом временном слоте, в Мюнхене вовсю готовятся к одному из главных противостояния вечера между местной Баварией — действующим обладателем трофея — и мадридским Атлетико.

После успешной игры на внутренней арене против Арминии Бьелефельд (4:1), Ханс-Дитер Флик провел небольшую ротацию в стартовом составе своей команды. Изменения коснулись центра поля, где Киммих вернулся в обойму, а Мюллер переместился на правый фланг атакующей тройки полузащитников.

От Диего Симеоне наблюдаем следующие замены, по сравнению с удачной игрой против Сельты (2:0): в атаке Диего Косту заменит Жоау Феликс, в полузащите в паре сыграют Эррера и Коке, а по флангам расположатся Льоренте и Карраско. В центре обороны было отдано предпочтение Фелипе, вместо Эрмосо, а также Лоди вернулся на позицию левого защитника.

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Толиссо — Мюллер, Горецка, Коман — Левандовски.

Запасные: Нюбель, Мартинес, Коста, Чупо-Мотинг, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Сарр, Рока, Мусиала.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Льоренте, Коке, Эррера, Феррейра Карраско — Суарес, Феликс.

Запасные: Грбич, Сан-Роман, Торрейра, Корреа, Лемар, Шапоньич, Витоло, Эрмосо, Санабрия.

Матч Бавария — Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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